В Ростове-на-Дону направят 2,3 млрд рублей на оснащение детского хирургического центра

Строительная готовность центра превышает 70%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 2,3 млрд рублей направят на покупку оборудования для детского хирургического центра инновационных технологий, который строится в Ростове-на-Дону на базе областной детской больницы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире местного телеканала "Дон24".

"Если говорить о проекте, то его реализация завершается тогда, когда там будет установлено монтируемое и немонтируемое оборудование. Сегодня идет установка оборудования, [реализация] сложных решений. Например, очистка воздуха. Это очень дорогой, но важный элемент проекта. Если говорить о медицинском оборудовании, то на этом этапе мы оцениваем необходимость этого оборудования на сумму не менее 2 млрд 350 млн рублей", - сказал Голубев.

Он уточнил, что строительная готовность детского хирургического центра превышает 70%. К концу года объект будет полностью готов к монтажу медицинского оборудования.

Детский хирургический центр инновационных технологий на базе областной детской больницы будет рассчитан на 280 коек. Его строительство началось в 2021 году, площадь составит 54,5 тыс. кв. м. В медучреждении будут проводиться уникальные высокотехнологичные операции, в том числе по трансплантации костного мозга. Общая стоимость реконструкции больницы составит порядка 14,5 млрд рублей.