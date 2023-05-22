В Дагестане увеличат площади рисовых полей на 1,8 тыс. га в 2023 году

Аграрии региона также планируют реализовать 20 проектов в отрасли рисоводства

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Площади рисовых полей планируют увеличить на 1,8 тыс. га в 2023 по господдержке. Аграрии планируют реализовать в текущем году 20 проектов в отрасли рисоводства, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В 2022 году в республике был реализован один проект по строительству и реконструкции рисовых чеков на площади 123 га. В 2023 году аграрии Дагестана смогли защитить в Минсельхозе России 20 проектов и строят 1,8 тыс. га новых рисовых чеков", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном Минсельхозпроде региона сообщали, что в 2023 году в Дагестане предстоит осуществить сев риса на площади 31 тыс. га. В прошлом году республика достигла исторически рекордных показателей по сбору риса, урожай составил почти 130 тыс. тонн.