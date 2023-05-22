На стрит-арт фестивале в Дербенте нарисуют четыре мурала по произведениям Расула Гамзатова

Художники будут рисовать в течение 10-15 дней

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Стрит-арт фестиваль "Стена" открылся в Дербенте, в нем приняли участие художники из разных российских регионов, которые нарисуют муралы по произведениям народного поэта Расула Гамзатова на четырех многоэтажках. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы мэрии города Тельман Раджабов.

"Дома выбраны по всему городу <...>. Ребята уже определили стихотворения [Расула Гамзатова], которые им больше всего понравились, и они передают то, как они видят этот сюжет",- сказал Раджабов.

По его словам, для изображения муралов были выбраны четыре пятиэтажных здания. Художники будут рисовать в течение 10-15 дней. "На одном из фасадов будет работать художник на альпинистских страховках в связи с тем, что там сложный доступ к зданию",- добавил Раджабов.

В Дербенте фестиваль проходит в четвертый раз. Ранее художниками были украшены 15 фасадов зданий города.

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта опубликован 1 июля 2021 года.