В приморском заказнике высадили 5 тыс. корейских кедров

Часть саженцев посадили в населенных пунктах, расположенных на территории "Полтавского"

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Высадка 5 тыс. саженцев корейского кедра прошла в заказнике "Полтавский" в Приморье. Об этом сообщает во вторник пресс-служба центра "Амурский тигр".

"Полтавский" основан в июне 1963 года. К грядущему 60-летию <…> на его территории [состоялось] мероприятие по лесовосстановлению. Участие в нем приняли студенты Приморской государственной сельскохозяйственной академии и Дальневосточного федерального университета, педагоги и ученики школ в селах Алексей-Никольское и Корфовка, сотрудники участковой больницы в Корфовке и Дома культура в селе Николо-Львовское. В общей сложности участники акции высадили 5 тыс. саженцев кедра корейского", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приживутся не все саженцы, но многие вырастут, и сформируется кедрово-широколиственный лес - новый дом для амурского тигра и других животных. Небольшую часть саженцев посадили в населенных пунктах, расположенных на территории заказника, чтобы привить молодому поколению бережное отношение к окружающей среде. "Когда человек своими руками сажает деревья вокруг тех мест, где он живет, заботится о них и следит за тем, как они растут, то он начинает задумываться о том, чтобы исключить вред природе в целом", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Полтавский" расположен в западной части Приморского края, на территории Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального района. Его площадь составляет 119 тыс. га, учреждение находится в ведении регионального правительства, а за его деятельностью и за обеспечением на его территории режима особой охраны следит Дирекция по охране объектов животного мира. В заказнике обитают косуля, пятнистый олень, кабан, лисица, колонок и фазан, амурский тигр и дальневосточный леопард.

Кедр корейский или сосна корейская - одна из главных пород в ареале амурского тигра. Хороший урожай его семян определяет и высокую численность кабана - основы кормовой базы тигра. Кедр достигает 60 м в высоту. Плодоношение дерева в дикой природе наступает через 6-10 лет, обильные урожаи орехов бывают через каждые 3-4 года.