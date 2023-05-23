На Камчатке увеличат мощности по переработке рыбных отходов

По словам министра рыбного хозяйства края Андрея Здетоветского, семь предприятий запланировали модернизацию или строительство для этих целей до 2026 года

ТАСС, 23 мая. Семь предприятий в Камчатском крае увеличат объемы переработки рыбных отходов в ближайшие три года, сообщается на сайте регионального правительства по итогам рабочего совещания с главами районов, муниципального и городских округов.

"У нас растут показатели береговой промышленной переработки отходов. Есть определенные планы по увеличению производительности этих мощностей. До 2026 года еще семь предприятий запланировали модернизацию или строительство новых мощностей общей мощностью до 300 тонн в сутки", - привели в сообщении слова министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.

Сейчас рыбные отходы в крае перерабатывают 28 предприятий, максимальная мощность переработки в сутки - 2 677 тонн. Отмечается, что недостаток мощностей не является критическим. Действующими правилами рыболовства предусмотрен способ утилизации отходов путем измельчения и выброса за пределами трех морских миль, добавил министр.

В регионе ждут высоких подходов лосося, в связи с чем необходимо подготовиться и к переработке значительного объема отходов. В 2023 году объемы прогнозируемого вылова тихоокеанского лосося на Камчатке составит 383 тыс. тонн, из которых горбуша - 310 тыс. тонн, также ожидается вылов 28,3 тыс. тонн кеты, 32,8 тыс. тонн нерки, 7,4 тыс. тонн кижуча, 530 тонн чавычи и 10 тонн симы.

Здетоветский отметил, что за последние годы рыбопромышленные предприятия ведут большую работу по модернизации своих производств в части утилизации отходов. Так, в Соболевском районе 10 лет назад не было ни одной установки, а на сегодня их 5. Значительно увеличился объем переработки отходов в Карагинском, Усть-Большерецком районах и в Петропавловск-Камчатском городском округе. Последним в эксплуатацию ввели РКЗ "Командор" рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина с современным цехом по переработке рыбных отходов мощностью до 200 тонн в сутки, при этом предприятие готово принимать рыбные отходы сторонних организаций.

Потенциальные организаторы незаконных свалок

Сейчас потенциальными организаторами незаконных свалок в муниципалитетах являются небольшие предприятия, которые не имеют собственных уловов и работают на давальческом сырье, а также браконьеры.

"Тенденция позитивная, мы видим, что процесс отлажен, но нужно выходить на качественно новый уровень и ставить себе новые задачи. Я жду от вас активную позицию с предложением по усилению борьбы с браконьерством во взаимодействии с МВД. Вы на местах знаете, где осуществляется скупка водных биологических ресурсов и сконцентрирована преступная деятельность", - цитируют в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.