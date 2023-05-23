В ЯНАО приостановили пассажирские перевозки на судах на воздушных подушках

Причиной стали подвижки льда

ТАСС, 23 мая. Перевозку пассажиров между Салехардом и Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) приостановили из-за подвижек льда, сообщили во вторник в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Суда на воздушной подушке приостановили перевозку пассажиров между Салехардом и Лабытнанги в связи с движением льда", - говорится в сообщении.

Позже в департаменте добавили, что перевозки будут организованы с помощью вертолетов. Первый рейс будет осуществляться в 06:00 мск, завершающий - в 16:30.

Суда на воздушных подушках "Нептун-23" начали курсировать по маршруту Салехард-Лабытнанги с конца апреля после закрытия главной ледовой переправы.

По данным Оби-Иртышского гидрометцентра, на Ямале во вторник установилась переменная облачность, температура воздуха днем поднимется до плюс 15 градусов. Местами возможны порывы ветра до 17 м/с.