В Кузбассе летом планируют трудоустроить втрое больше подростков

Всего в регионе намерены устроить на работу 48 тыс. несовершеннолетних

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Служба занятости населения Кузбасса в 2023 году планирует трудоустроить 48 тыс. подростков в возрасте 14-17 лет. Это в три раза больше, чем в прошлом году, сообщил во вторник ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Временными рабочими местами в различных сферах деятельности должны быть обеспечены не менее 40% несовершеннолетних кузбассовцев, то есть не менее 48 тыс. детей. Задача очень амбициозная, учитывая, что сейчас Кузбасс по уровню трудоустройства подростков на первом месте в Сибири и 15-м месте в России. В 2022 году работу нашли более 17 тыс. юношей и девушек, в этом году мы можем предложить еще больше вакансий. Это весомое финансовое подспорье, особенно для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Также приоритет при трудоустройстве получают "трудные" подростки и дети-сироты", - сказал Цивилев.

По данным правительства Кузбасса, школьникам гарантируется официальное трудоустройство и выплата заработной платы пропорционально отработанному времени, но не меньше МРОТ. Служба занятости дополнительно выплатит несовершеннолетнему материальную поддержку в размере 1 950 рублей в месяц.

Рабочие места для школьников предоставят учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, а также организации досуга и развлечений. Несовершеннолетние займутся озеленением и благоустройством территорий, посильными сельхозработами, будут работать вожатыми в летних школьных лагерях и на детских площадках, помогать престарелым и инвалидам.

Всего в регионе проживают порядка 126 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет.