В Екатеринбурге появилась аллея в честь Владислава Крапивина

Аллею из 85 лиственниц высадили в Шувакишском лесном парке к 85-летию со дня рождения писателя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Аллея из лиственниц в честь известного уральского детского писателя Владислава Крапивина появилась в Екатеринбурге. Деревья посажены в честь конкретных персонажей произведений писателя, сообщили в вторник в департаменте информационной политики региона.

"Аллея из 85 лиственниц в Шувакишском лесном парке Екатеринбурга появилась в честь увековечивания памяти Владислава Крапивина и празднования 85-летия со дня его рождения. Деревья в честь основателя "Каравеллы" высаживали воспитанники центра, им помогали сотрудники регионального Минприроды и родственники писателя. Рядом с аллеей организаторы установили аншлаг, на котором разместился список из 85 имен героев рассказов, повестей и романов Владислава Крапивина, а каждое дерево пронумеровали. Так, на аллее высажены деревья в честь Сергея Каховского и Генки-Кузнечика из романа "Мальчик со шпагой", Максима и Тани из повести "Болтик", - говорится в сообщении.

Организатором акции является региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале, автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". Крапивин умер 1 сентября 2020 года в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния здоровья, ему был 81 год.