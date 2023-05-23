Расширение тюменского пункта пропуска на границе с Казахстаном сократит очередь из машин

На сегодняшний день прохождение таможни занимает до четырех часов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Модернизация инфраструктуры и строительство дополнительных полос у автомобильного пункта пропуска (АПП) "Казанское", расположенного на юге Тюменской области, ускорит прохождение таможни, которое в настоящее время занимает до четырех часов. Об этом во вторник сообщил в ходе Дней субъекта в Совфеде заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Существующая инфраструктура пункта пропуска "Казанское" не отвечает современным требованиям, растущим потребностям региона. Постоянно идет реверсивное движение, что создает пробки, до четырех часов могут скапливаться на приграничном пункте очереди ожидания. <…> В 2023 году запланирована реконструкция асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, расширение автомобильной дороги возле пункта пропуска до четырех полос, а также строительство тротуара для пешеходов", - сказал Пантелеев, добавив, что на эти работы направят около 55 млн рублей.

Он отметил, что модернизация АПП даст стимул взаимным инвестициям и росту товарооборота региона с дружественными азиатскими странами. "Это удобный пункт пропуска для совершения экспортных и импортных операций, перевозок автомобильным транспортом в Республику Казахстан, а также через Казахстан мы движемся в Киргизскую Республику, Республику Узбекистан и Китайскую Народную Республику. <…> Если мы наш пункт пропуска не синхронизируем [с пунктом "Кызылжар" в Казахстане], то получится "узкое горло". Инвестиции и с той, и с другой стороны станут совсем неэффективными", - пояснил замгубернатора.

По словам Пантелеева, востребованность пункта "Казанское" растет. "Мы возвращаемся на допандемийные показатели. <…> Уже 20 единиц транспортной техники передвигается ежедневно через данный пропускной пункт", - подчеркнул он.

Кроме того, модернизация инфраструктуры АПП, как отметил Пантелеев, будет способствовать переориентации грузопотоков в дружественные России страны.

Пункт пропуска "Казанское" для автомобилей, автобусов и грузовиков у села Ельцово в Казанском районе - единственный на границе Тюменской области и Казахстана. Он связывает российский регион с Северо-Казахстанской областью республики через сопредельный АПП "Кызылжар".