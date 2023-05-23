В регионах Сибири 24-28 мая ожидаются заморозки

Садоводам рекомендовали укрыть сельскохозяйственные культуры полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, чтобы избежать гибели растений

ТОМСК, 23 мая. /ТАСС/. Температура воздуха ниже нуля ожидается 24-28 мая в Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областях, а также в Республике Хакасия. Об этом сообщили региональные главки МЧС.

"По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 24 мая местами по Омской области сохранится опасное явление: заморозки в травостое от 0 до минус 5 градусов", - сказано в сообщении.

Ночью 24 мая местами по Кемеровской области также ожидаются заморозки до 3 градусов. В Иркутской области 24-26 мая - местами минус 1-6 градусов.

С 25 по 27 мая в Хакасии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 5 градусов, а с 26 по 28 мая температуру до минус 3 градусов прогнозируют в Томской области.

В связи с этим садоводам рекомендуют укрыть сельскохозяйственные культуры полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой - предстоящие заморозки могут погубить растения. Пешеходам и водителям также следует соблюдать осторожность: дорожные условия, особенно в ночное или утреннее время, могут серьезно ухудшиться.