В нескольких регионах России прогнозируют температуру выше нормы

В частности, речь идет о Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Температура выше нормы на 7-14 градусов ожидается в Мурманской, Архангельской, Свердловской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и во всем Приволжском федеральном округе. В некоторых регионах показатели будут превышать плюс 30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мощное тепло, настоящие волны тепла прогнозируются в нескольких регионах России. В Ненецком автономном округе, Архангельской, Мурманской областях в ближайшие три дня будет до плюс 21-25 градусов, что на 13-14 градусов выше климатической нормы. Температура выше нормы на 7-8 градусов прогнозируется во всех регионах Приволжского федерального округа", - сказал он.

По словам метеоролога, воздух в регионах Приволжского федерального округа будет прогреваться до плюс 25-31 градуса тепла с 24 по 28 мая.

Волны тепла также ожидаются в Уральском федеральном округе в ближайшие пять дней. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах прогнозируется до плюс 25-31 градуса, в Свердловской области - до плюс 28-31 градуса.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура значительно превышает климатическую норму в течение нескольких дней. Это явление считается опасным, так как оно может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.