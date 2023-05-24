На Камчатке по федеральной программе благоустроят дворы

Работы будут проводиться в Петропавловске-Камчатском, Елизове и селе Милькове

ТАСС, 24 мая. Благоустройство дворов по программе "1 000 дворов на Дальнем Востоке" на Камчатке проведут в двух городах и в одном поселении. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"21 территорию в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Милькове благоустроят в этом году в рамках программы "1 000 дворов на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

В столице Камчатки благоустроят дворы по проспекту 50 лет Октября, по 2-й улице Шевченко, а также у многоквартирных домов на улице Автомобилистов. В городе Елизово благоустроят территории у пяти домов по переулку Тимирязевский, по улицам Виталия Кручины и Ленина.

Впервые в этом году по программе обновят придомовые территории в селе Мильково. Благоустройство коснется дворов по Советской улице и проспекту Космонавтов.

Заместитель министра строительства и жилищной политики, главный архитектор Камчатки Михаил Кудряшов сообщил, что при подготовке проектов будут учтены потребности жителей, региональные особенности благоустройства и принципы функционального зонирования. В обновленных дворах появятся элементы освещения, будет выполнено озеленение.

Программа "1 000 дворов" на Дальнем Востоке предполагает обновление дворовой инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домом.