В Туве в ближайшие дни ожидаются заморозки

В регионе объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 24 мая. Штормовое предупреждение объявлено в Туве из-за заморозков до минус 5 градусов с 25 по 27 мая. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях: по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 по 27 мая в Республике Тыва в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус 5 градусов", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в центральных районах Тувы 24 мая днем будет плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 2 градуса. Осадков не прогнозируют, ветер будет до 6 м/с.

Спасатели рекомендуют в такую погоду с осторожностью использовать электробытовые приборы. Водителям также стоит учитывать погодные условия: на дорогах может быть гололед.