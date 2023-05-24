В Новосибирске 1,5 тыс. человек примут участие в летних соревнованиях беспилотников

Мероприятия пройдут в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Участники проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", который пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске, будут соревноваться в разработке и мастерстве управления беспилотниками на площадках Академгородка, Новосибирского государственного технического университета и полигонах области. Участие в разных видах состязаний примут 1,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035.

"Соревнования в мастерстве управления и применения беспилотников пройдут в июле-августе в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". Участие в 100 различных соревнованиях примут 1,5 тыс. человек. Одной из главных задач участников "Архипелага" [в этом году] станет реализация поручений президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем", - сказали ТАСС в Университете НТИ 2035.

Соревнования направлены на приобретение и повышение участниками квалификации в сфере разработки, производства и эксплуатации дронов, а также популяризацию отрасли беспилотия. В зависимости от вида конкурса, в них могут участвовать россияне в возрасте от 14 до 65 лет: авиамоделисты и операторы дронов, команды от регионов, спасатели, представители технологических кружков, Кванториумов и др.

"[Состязания будут организованы] по нескольким тематическим направлениям, в том числе - спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое. Они пройдут на территории Новосибирского государственного университета, расположенного в Академгородке, <…> на площадке НГТУ и [различных] полигонах. <…> За 10 дней интенсива в небо поднимется порядка 1000 беспилотников различных типов и предназначения", - уточнили в организации.

О Книге рекордов

Одним из итогов "Архипелага" станет создание Книги рекордов НТИ в сфере БАС, в которой будут отражены рекорды участников по скорости, продолжительности и высоте полетов дронов и другие достижения.

"Целью соревнований является формирование образа будущего сферы БАС в деятельности различных сфер - от спортивной и образовательной до экономических и специальных. Практически три четверти соревнований пройдут впервые. Большинством участников станут студенты и школьники. В итоге мы создадим прототип системы национальных соревнований, как указано в поручение президента, получим базу талантливых операторов, сформируем системы квалификаций", - считает проректор Университета НТИ 2035 Роберт Уразов, которого цитирует пресс-служба организации.

О потенциале Новосибирской области

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова считает, что регион может стать одним из ключевых в развитии отрасли беспилотных авиационных систем в стране - их производству, созданию необходимой инфраструктуры и подготовке кадров.

"Для этого в регионе есть ключевые предпосылки: высокие научные компетенции представителей научных организаций, университетов и высокотехнологичных компаний по главным направлениям создания и производства беспилотников, различные механизмы поддержки технологических предпринимателей, команд и стартапов, площадки для работы над проектами", - приводит слова Мануйловой пресс-служба Университета НТИ 2035.

Программа "Архипелага" также предусматривает проведение круглых столов, лекций и других мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035.

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" традиционно объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку. В прошлом июле площадкой для "Архипелага" выступил Севастополь.