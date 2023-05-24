Подростки в Красноярском крае смогут устроиться на предприятия, где работают их родители

Всего в регионе планируется трудоустроить более 20 тыс. подростков

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Акцию "Хочу как ты", которая позволяет школьникам устроиться на предприятия, где работают их родители, запустили в Красноярском крае для развития преемственности и формирования трудового резерва. Всего в регионе в этом году планируется трудоустроить более 20 тыс. подростков, сообщила в пресс-центре ТАСС начальник отдела материальной поддержки безработных и специальных программ агентства труда и занятости населения Красноярского края Ирина Зубарева.

"В этом году у нас запускается акция "Хочу как ты". Ее смысл заключается в том, что ребята будут трудоустроены на те предприятия, где работают их родители. Делаем мы это с точки зрения развития преемственности, формирования кадрового резерва со школьной скамьи. Кроме этого, это такая профориентационная история. Это у нас пробная акция, пилотная, мы надеемся, что все получится", - сказала Зубарева, пояснив, что сегодня уже 15 работодателей заявили об участии в акции.

Схожий проект запустили на одном из предприятий Алтайского края. Как сообщила замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова, Барнаульский пивоваренный завод планирует создать около 150 рабочих мест для детей своих работников.

Всего в этом году в Красноярском крае планируется трудоустроить более 20 тысяч подростков в период летней кампании - это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. "Расход краевого бюджета составляет более 27 млн рублей, и уже по состоянию на текущую дату в крае работает более полутора тысяч ребят", - сказала она. Зубарева пояснила, что за счет средств краевого бюджета в регионе получат работу старшеклассники в трудовых отрядах. Также партнером в трудоустройстве подростков в крае выступает крупнейшая угольная компания России - СУЭК, где в летом работает около 200 школьников.

В Алтайском крае планируется принять на работу около 9-11 тыс. ребят, в Омской области - более 8 тыс. школьников. Как отмечают представители региональных властей, чаще всего подросткам предлагают вакансии, связанные с озеленением и благоустройством. "О тех видах работ, которые осуществляют наши несовершеннолетние, потому что это очень важно, - это касается помощи ветеранам, приведения в порядок памятников и мемориалов, работы экологических отрядов", - сказала Чувашова.