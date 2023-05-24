Уральскую авиабазу охраны лесов усилят лесопатрульными комплексами для тушения пожаров

Они позволят эффективнее выявлять и ликвидировать возгорания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Средства нацпроекта позволят закупить в этом году не менее пяти лесопатрульных комплексов, оборудованных средствами для тушения пожаров, для Уральской авиабазы охраны лесов в Свердловской области. Они позволят эффективнее выявлять и ликвидировать природные пожары, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Новые малые лесопатрульные комплексы придут на вооружение специалистов Уральской базы авиационной охраны лесов и позволят эффективнее выявлять и ликвидировать природные пожары. В этом году планируется закупить не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ, оборудованных средствами пожаротушения - емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой и другими инструментами", - говорится в сообщении с уточнением, что средства будут выделены по национальному проекту "Экология".

По данным департамента, с начала этого года специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали более 500 природных пожаров на общей площади 197,5 тыс. га. В том числе только в мае в условиях сильного ветра и при полном отсутствии осадков ликвидировано 336 лесных пожаров.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность. За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 13 природных пожаров. Продолжают действовать 24 возгорания на площади 3,6 тыс. га.