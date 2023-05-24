Минвостокразвития предлагает увеличить компенсации для инвесторов при создании теплиц

Это приведет к стимулированию инвестиций и поможет в импортозамещении

ТАСС, 24 мая. Минвостокразвития предлагает увеличить размер компенсаций затрат инвесторов при создании теплиц на Дальнем Востоке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития, это приведет к стимулированию инвестиций и поможет в импортозамещении.

Проект Минвостокразвития создан в целях софинансирования расходов по возмещению части затрат на строительство или модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве на Дальнем Востоке.

"Проект направлен на стимулирование инвестиций в строительство тепличных комплексов для обеспечения жителей Дальнего Востока свежей плодоовощной продукцией, а также на импортозамещение", - сказали в пресс-службе.

В министерстве также добавили, что действующие в ДФО теплицы, в том числе построенные с мерами господдержки, производят более 30 тысяч тонн овощей в год, планируется довести производство до 50 тысяч тонн в год.

Как отмечено в пояснительной записке проекта, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, продолжающееся "беспрецедентное санкционное давление и замедление мировой экономики оказывает негативное влияние на все ее сектора, включая как строительный, так и инвестиционный". Так, установленные предельные значения стоимости единицы мощности объектов тепличных требуют корректировки, поскольку не в полной мере соответствуют фактическому объему затрат на создание или реконструкцию. По данным ФАНУ "Востокгосплан", уровень роста цен на строительные материалы, энергоносители и транспортировку оборудования является сложнопрогнозируемым.

Проект Минвостокразвития также предлагает проиндексировать предельные значения стоимости единицы мощности объектов тепличных комплексов с использованием индекса цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по виду экономической деятельности "Выращивание однолетних культур".