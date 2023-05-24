В Липецкой области для подростков организуют ярмарки летних вакансий

Также подростков на мероприятиях ждет современная музыка, тренинги по самопрезентациям, фотозоны, бесплатное мороженое, призы и мастер-классы

ЛИПЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области организуют для местных подростков ярмарки вакансий, где предложат им места работы на предстоящие летние каникулы. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Мы сделали акцент на детей, их увлечения и желания, чтобы они сами захотели прийти на ярмарку вакансий, рассказали об этом друзьям и, помимо познавательной части мероприятия, просто классно провели время", - сказал Артамонов.

В частности, помимо летних вакансий подростков в возрасте от 14 до 18 лет на мероприятиях ждет современная музыка, тренинги по самопрезентациям, фотозоны, бесплатное мороженое, призы и мастер-классы от известных липецких блогеров. "Ярмарки запланированы в самых крупных городах региона: Липецке, Грязях и Ельце, только в областном центре к услугам ребят предложат свыше 150 вакансий", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что люди, начинающие работать с детства, особенно ценят труд своих близких и понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу или распорядиться финансами.

"И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время", - добавил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областного правительства напомнили, что в прошлом году на летние каникулы были трудоустроены около 8 тыс. подростков. "В этом году центр занятости планирует трудоустроить 9 тыс. несовершеннолетних, для этого уже ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами", - рассказали в пресс-службе. Здесь также отметили, что самых активных школьников и лучших работодателей наградит губернатор по итогам конкурса "Каникулы с пользой".