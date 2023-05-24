Кассационный суд возобновил иск жителей Петербурга к властям об отмене закона о реновации

Истцы считают, что нормативный акт противоречит нескольким положениям Конституции России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил вновь рассмотреть коллективный иск жителей Санкт-Петербурга к губернатору, правительству и заксобранию города об отмене местного закона о реновации, производство по которому осенью прекратил Санкт-Петербургский городской суд. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе кассационного суда.

"Суд на сегодняшнем заседании отменил определение Санкт-Петербургского городского суда от 1 ноября 2022 года и направил материалы на новое рассмотрение тем же судом в ином составе", - сказала пресс-секретарь суда. Мотивировочная часть определения пока не изготовлена.

Закон Санкт-Петербурга №444-59 "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) в Санкт-Петербурге" был принят городскими депутатами 29 июня 2022 года, он предусматривает проведение реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов. Документ вызвал общественные дискуссии, в частности, более 230 местных жителей присоединились к коллективному иску об отмене закона, который в августе 2022 года подали в городской суд петербуржцы Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая. Горожане посчитали нормативный акт противоречащим нескольким положениям Конституции Российской Федерации, жилищного и градостроительного кодексов. Как следовало из заявления, в результате включения в программу КРТ дома истцов могут снести, а самих жильцов - лишить частной собственности и ограничить в правах (в частности, законом не была предусмотрена возможность для собственников приобрести равноценное жилье в привычном районе без ухудшения качества жизни).

В середине сентября губернатор города Александр Беглов предложил депутатам законодательного собрания приостановить действие его отдельных положений до 2024 года. По словам Беглова, за это время планируется проработать варианты корректировки федерального и регионального законодательства. Параллельно по инициативе спикера городского парламента Александра Бельского начал работу общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий (первое заседание состоялось 28 сентября). В его состав вошли 99 человек: депутаты заксобрания, представители органов исполнительной власти, общественной палаты, районные активисты, эксперты и лидеры мнений. Задачами штаба были объявлены анализ и подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов по КРТ в Петербурге, рассмотрение и оценка таких предложений от граждан, обобщение опыта регионов по вопросам КРТ, содействие горожанам в защите их прав и законных интересов при проведении реновации, а также встречи с жителями в районах по проблемам КРТ.

17 октября заксобрание города приостановило действие трех спорных положений, введенных законом о реновации. В свою очередь, городской суд на этом основании прекратил производство по коллективному иску петербуржцев. В определении говорилось, что положения оспариваемого закона "не затрагивают права и законные интересы истцов или иных лиц", поскольку не порождают для них правовых последствий до тех пор, пока их действие "временно прекращено". Истцы не согласились с решением, поскольку не считают временную приостановку закона прекращением его действия, тем не менее Второй апелляционный суд общей юрисдикции в середине января оставил определение первой инстанции в силе - итогом стала кассационная жалоба.