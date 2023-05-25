В Якутии планируют создать многофункциональный кинопавильон полного цикла

Регион занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов

ТАСС, 25 мая. Власти Якутии намерены создать в регионе многофункциональный кинопавильон полного цикла для дальнейшего развития киноиндустрии в республике. Об этом сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев на форуме "Российская креативная неделя - Дальний Восток" во Владивостоке.

"Для развития кино, для дальнейшего становления нашей индустрии, конечно же, необходимы уже более новые технологические возможности. Мы хотим начать реализацию проекта по строительству многофункционального кинопавильона в Якутске. Он сейчас вошел в мастер-план города Якутска, который мы будем защищать перед президентом, и этот павильон многофункциональный станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла", - сказал Николаев.

По его словам, в кинопавильоне будут предусмотрены павильоны для съемок, студии звукозаписи, перезаписи, монтажа, цветокоррекции и визуальных эффектов, костюмерные, гримерные, мастерские по декорациям и реквизитам. "Ядром кинопавильона должен стать самый большой в России виртуальный кинопавильон. Для нас с нашим коротким летом, а значит и коротким киносезоном это очень важный проект. Безусловно, считаем, что реализация этого проекта позволит нашему кинематографу якутскому еще больше укрепить свои позиции", - добавил глава региона.

Согласно представленной презентации, в проекте предусматриваются два киносъемочных павильона для масштабных интерьерных съемок и с круговым XR-экраном с охватом в 360 градусов, а также 2,3 тыс. кв. м для студий и офисов.

О поддержке кинопроизводства в республике

Якутия занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов. Доля якутского кино в республиканском кинопрокате составляет 34%, их кассовые сборы в 2022 году составили 73 млн рублей. За последние пять лет фильмы якутских кинематографистов приняли участие в кинофестивалях 13 стран мира и 16 регионов России. В этом году лента "Выход" (Haulout, 2022) Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии стала номинантом премии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. В республике ежегодно с 2020 года проходит конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В этом году власти Якутии выделили 20 млн рублей на поддержку кинопроизводства в республике, по итогам прошедшего в апреле питчинга поддержку получили семь проектов.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.