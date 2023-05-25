В Приморье сертификаты на покупку товаров новорожденным получили 356 семей

Общая сумма поддержки составила более 4 млн рублей

ТАСС, 25 мая. Более 350 семей получили электронные сертификаты на покупку товаров для новорожденных с начала 2023 года в Приморском крае, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Новая мера поддержки пользуется популярностью у приморских семей. Так, с начала года одобрено 723 сертификата, 356 семей воспользовались средствами на покупку товаров для новорожденных на общую сумму более 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в краевом министерстве труда и социальной политики, денежный сертификат на сумму 10 тыс. рублей могут получить те семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Срок действия сертификата составляет полгода. В течение этого времени семья может приобрести товары для новорожденных в торговых предприятиях, прошедших отбор и заключивших соглашения. Также семья может заказать товары через интернет-магазин.

Мера будет действовать в течение 2023-2024 годов. Чтобы получить сертификат одному из родителей нужно подать заявление в течение трех месяцев с момента рождения ребенка в МФЦ или посредством регионального портала госуслуг. Решение о предоставлении сертификата принимается в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления.

"Подарок новорожденному" предоставляется в крае с начала 2023 года по региональному проекту "Репродуктивное здоровье". Опыт края по внедрению сертификата размещен на платформе Агентства стратегических инициатив "Смартека" и рекомендован к тиражированию в других регионах.