В Бурятии построили самый крупный на Дальнем Востоке пансионат для пожилых людей

Объект стоимостью 1,2 млрд рублей возвели в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 25 мая. /ТАСС/. Строительство самого крупного на Дальнем Востоке пансионата для пожилых людей завершилось в Бурятии. Объект стоимостью 1,2 млрд рублей возведен по нацпроекту "Демография" в Улан-Удэ, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе управления капитального строительства республики.

"Около двух лет велось строительство пансионата в микрорайоне Забайкальском. Здесь в комфортных условиях будут проживать 150 человек. Проект разработан с использованием уникальных дизайнерских решений, внешне он напоминает полусолнце. Это самый масштабный в Дальневосточном федеральном округе пансионат для престарелых, стоимость объекта - более 1 млрд [рублей]", - сообщили в пресс-службе.

По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, новый пансионат похож на санаторий. "Нам было важно создать здесь все условия для максимально комфортного уровня жизни старшего поколения. Поэтому в здании есть творческие мастерские, спортивные площадки, кабинеты терапии", - приводит его слова пресс-служба.

Площадь пансионата составляет более 21 тыс. кв. м, есть амфитеатр, сауна, библиотека, парикмахерская. Оборудованы швейные мастерские, спортзал, компьютерные кабинеты. В каждой комнате - балкон, душевая, туалет, есть телевизор и холодильник. Вокруг здания обустроены пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки. Для маломобильных граждан сделали поручни, пандусы, а также таблички со шрифтом Брайля.