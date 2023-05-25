В Забайкалье прогнозируют усиление ветра до 24 м/с

Чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться в нескольких районах региона

ТАСС, 25 мая. Ухудшение погоды, усиление ветра с порывами до 24 м/с прогнозируется в Забайкальском крае, где действует особый противопожарный режим. Об этом сообщило в четверг региональное ГУ МЧС.

"26 мая по территории края ожидается усиление ветра до 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

В Читинском, Ононском, Шилкинском, Нерчинском, Тунгокоченском районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Спасатели призывают местных жителей и гостей региона быть осторожными, соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры, не сжигать сухую траву и мусор.

По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки в Забайкалье было зарегистрировано 2 возгорания на землях лесного фонда, огнем пройдено более 4,7 тыс. га.

С 1 марта 2023 года на территории 32 муниципалитетов Забайкальского края введен особый противопожарный режим.