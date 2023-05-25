Аэропорт в Циолковском с 2023 года сможет принимать грузовые самолеты

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что работа космодрома Восточный напрямую связана с развитием города, население которого постоянно растет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Строящийся аэропорт вблизи космодрома Восточный в городе Циолковский Амурской области с этого года сможет принимать грузовые самолеты. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов во время итогового отчета о работе областного правительства за пять лет.

"Важнейший объект для всей страны - космодром Восточный. Эта стройка находится на личном контроле у президента [РФ Владимира Путина], и он неоднократно ее посещал. <…> Завершается возведение стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара". Продолжается строительство аэропорта, и с этого года он уже сможет принимать грузовые самолеты", - сказал он.

Орлов отметил, что работа космодрома напрямую связана с развитием города Циолковского, население которого постоянно растет. "С 2018 года здесь было построено семь жилых домов на 572 квартиры, детский сад и спортивный зал с бассейнами, отремонтированы дороги. К 2025 году будет возведено еще семь домов на 723 квартиры. В планах также крупный проект по малоэтажной застройке", - добавил глава региона.

Он напомнил, что в городе был благоустроен парк, отремонтирован пришкольный стадион и спортивный зал школы. На природный газ переведена котельная.

"Еще одна тема, непосредственно связанная с космодромом - это подготовка специалистов ракетно-космических и инженерных специальностей на территории нашего региона. Этим занимается Амурский государственный университет (АмГУ) совместно с Роскосмосом. Сегодня по космическим специальностям обучается 180 студентов, 56 специалистов уже подготовлены и работают на космодроме", - уточнил Орлов.