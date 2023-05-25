Аэропорт Усть-Кута закрыли из-за непогоды

В связи с этим отложено выполнение рейсов по маршрутам Иркутск - Усть-Кут и Усть-Кут - Иркутск

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Аэропорт города Усть-Кута в Иркутской области, из которого выполняются авиарейсы в Иркутск, закрыли из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Аэропорт Усть-Кута закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями, транспортная прокуратура контролирует предоставление пассажирам необходимых услуг. <…> По предварительной информации, аэропорт закрыт для приема и отправления воздушных судов ориентировочно до 14:00 (09:00 мск) 25 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

В связи с этим отложено выполнение рейсов по маршрутам Иркутск - Усть-Кут и Усть-Кут - Иркутск. Ранее синоптики сообщали, что в некоторых районах Иркутской области прогнозируется ветер до 20 м/с, ливни, град.

Усть-Кут - город с населением около 40 тыс. человек в 960 км от Иркутска, авиасообщение налажено с Иркутском и Полярным. Большое число работников приезжает в Усть-Кут на вахту.