В Амурской области заявили, что более трети работающих жителей заняты в малом бизнесе

Глава региона Василий Орлов отметил, что около 2 тыс. субъектов МСП получили финансовую поддержку и смогли возместить часть расходов на приобретение техники, помещений, а полученные субсидии направить на развитие бизнеса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых за пять лет увеличилось в Амурской области почти вдвое - до 48 тыс. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов во время итогового отчета о работе областного правительства за пять лет.

"За пять лет только на поддержку малого предпринимательства из регионального бюджета было направлено более 1,5 млрд рублей. Около 2 тыс. субъектов МСП получили финансовую поддержку и смогли возместить часть расходов на приобретение техники, помещений, а полученные субсидии направить на развитие бизнеса. <…> Благодаря поддержке государства, количество субъектов МСП и самозанятых за пять лет увеличилось почти вдвое - до 48 тыс. В этой сфере занята 121 тыс. человек, больше трети от работающих жителей области", - сказал губернатор.

Он напомнил, что в 2019 году в области создана единая площадка поддержки бизнеса и инвестиций - центр "Мой бизнес", где оказали помощь 18 тыс. предпринимателей.