Минвостокразвития впервые зафиксировало приток молодежи на Дальний Восток

Замглавы ведомства Эльвира Нургалиева отметила, что этот тренд является маркером развития в округе креативных индустрий

ВЛАДИВОСТОК 25 мая. /ТАСС /. Министерство по развитию Дальнего Востока впервые зафиксировало миграционный приток в Дальневосточный федеральный округ молодых людей от 20 до 29 лет в прошлом году. Об этом в ходе сессии форума "Креативная неделя - Дальний Восток" рассказала заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"И мы видим позитивный тренд в последние три года. В возрасте 20 - 24 года, в этой возрастной когорте приток населения на Дальнем Востоке превышает отток. И в последний год видим и когорту 24 - 29 лет. То есть молодежь Дальнего Востока не только остается, но и молодежь других регионов России видит эти возможности и приезжает сюда, чтобы реализовываться", - сказала замминистра.

Она добавила, что приток молодежи для министерства является маркером развития в округе креативных индустрий, в которых молодые люди могут выразить и реализовать себя.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.