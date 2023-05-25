В Приамурье в 2024 году начнут строительство порта для обработки грузов

На плановую мощность объект выйдет к 2030 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Многофункциональный логистический центр "сухой порт" в приамурском поселке Березовка начнут возводить в 2024 году, когда инвестор оформит все необходимые документы. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя агентства по привлечению инвестиций Амурской области Сергей Хмура.

"Сейчас идет подготовка документов, <…> первым делом нужно расширить границы территории опережающего развития (ТОР) ["Амурская"] на участок, на котором будет этот проект. И для этого нужно подготовить бизнес-план, финансовую модель - пакет документов для расширения. Мы планируем, что до конца текущего года инвестор это сделает, расширит границы ТОР и в 2024 году уже начнется строительство. Строительство будет поэтапным, мы надеемся, что в 2023-25 годах первые этапы будут вводиться", - сказал Хмура.

Он уточнил, что логистический центр будет нарастать поэтапно. На плановую мощность обработки грузов - 3,5 млн тонн - "сухой порт" выйдет к 2030 году. Губернатор Амурской области Василий Орлов во время итогового отчета о работе областного правительства за пять лет уточнил, что многофункциональный логистический центр будет построен в Березовке в 2025 году. От автомоста через реку Амур грузы будут идти до "сухого порта", а дальше по Транссибу - по всей стране.