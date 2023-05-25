В Алтайском крае сообщили о росте турпотока на 10-15% в первом квартале 2023 года

Губернатор Виктор Томенко также отметил, что субъект достиг допандемийных показателей - на отдых в регион приехали 2,2 млн человек

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Туристический поток в Алтайском крае вырос на 10-15% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал ТАСС губернатор края Виктор Томенко.

"В целом можно говорить о том, что примерно процентов на 10-15 мы видим по тем показателям, которые возможно посчитать и понаблюдать, первый квартал к первому кварталу прошлого успешного 2022 года еще прирост турпотока", - сказал Томенко.

Он добавил, что в 2022 году Алтайский край достиг допандемийных показателей туристического потока - на отдых в регион приехали 2,2 млн человек.

В своем отчете перед депутатами на сессии краевого Законодательного cобрания Томенко сообщил, что сумма оказанных предпринимателями услуг в сфере туризма составила 9,6 млрд рублей в 2022 году. Это позволило пополнить бюджеты всех уровней более чем на 2 млрд рублей. Он уточнил ТАСС, что в допандемийном 2019 году объем оказанных туристических услуг составил 5,2 млрд рублей. Почти двукратный рост обусловлен как увеличением оказываемых услуг, так и цен. "Спрос есть, и он двигает цены вверх, соответственно, и заполненность максимальная в высокий сезон", - сказал он.

Губернатор добавил, что туристические объекты привлекают в край отдыхающих и инвесторов, что способствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию рабочих мест и пополнению краевого бюджета. По его словам, в регионе в туристической отрасли хорошо работают механизмы государственно-частного партнерства. Например, сейчас объем заявленных вложений инвесторов в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" превышает 23 млрд рублей, также развивается проект "Белокуриха Горная". "С учетом масштабных планов по созданию и развитию природных парков, санаторно-лечебных комплексов, экологических троп, пантолечебниц и много другого - у нас есть все возможности, чтобы Алтайский край стал центром оздоровительного туризма в России", - сказал губернатор.