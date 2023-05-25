Свыше 9 тыс. подростков пройдут обучение на летних сменах патриотического центра "Воин"

Смены пройдут в 11 регионах

ТАСС, 25 мая. Летние смены, организованные центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", пройдут в 11 регионах России. В них поучаствуют свыше 9 тыс. подростков, сообщила пресс-служба дальневосточного полпредства.

"С 1 по 10 июня сразу в 11 регионах России стартуют военно-патриотические смены на базе летних оздоровительных лагерей. Их организатором выступает Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". В общей сложности в них примут участие свыше 9 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Смены пройдут в детских оздоровительных лагерях в республиках Бурятия, Калмыкия, Татарстан и Чечня, в Хабаровском крае, в Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, а также Ямало-Ненецкой автономном округе. Каждая из них будет длиться 21 день и примет до 300 подростков. До конца лета в сборах поучаствуют свыше 9 тыс. подростков.

В рамках смен молодежь будет осваивать азы национальной безопасности России, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования беспилотных летательных аппаратов, а закрепит результаты на военно-спортивных играх. Школьники также поучаствуют в днях воинской славы и уроках мужества, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции, с известными спортсменами и тренерами. Они также будут изучать историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров.

Вести занятия будут инструкторы региональных филиалов центра "Воин", прошедшие обучение в Российском университете спецназа, Молодежном многофункциональном патриотическом центре "Машук" и Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины и Федерации практической стрельбы России.

Региональные филиалы центра "Воин" открылись 11 мая. Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям "Российского Союза боевых искусств" - первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал глава государства. Куратором проекта является член наблюдательного совета, советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов, а председателем правления - адмирал Сергей Авакянц.