В Краснодарском крае до конца 2023 года отремонтируют свыше 600 школ и детсадов

Речь идет как про городские, так и про сельские учреждения образования

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Более 600 образовательных учреждений - школ и детских садов - отремонтируют в Краснодарском крае до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В 2023 году мы отремонтируем 640 учреждений, на эти цели направим более 2,4 млрд рублей", - сказал Кондратьев. Он отметил, что речь идет как про городские, так и про сельские учреждения образования.

"По различным программам в школах и детских садах заменим кровли, окна и ограждения, приведем в порядок фасады и учебные кабинеты, отремонтируем инженерные сети, обновим актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроим прилегающие территории", - подчеркнул губернатор.

В свою очередь в пресс-службе краевой администрации подчеркнули, что помимо основных ремонтных работ в общеобразовательных организациях обновляют и техническое оснащение, приобретают интерактивное оборудование и мебель для кабинетов, инвентарь для спортивных залов, закупают учебники и пособия.

"На сегодняшний день в Краснодарском крае работают более 1,2 тыс. школ и свыше 1,5 тыс. детских садов, одномоментно в стройке находятся более 60 учреждений, из них до конца года возведут 20 школ и 23 детских сада", - отметили в пресс-службе.