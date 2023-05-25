В РЭО заявили, что 11 регионов не ведут работу по дорожным картам объектов ТКО

Гендиректор Денис Буцаев подчеркнул, что из-за этого показатели федерального проекта могут быть не достигнуты к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Работу по дорожным картам объектов ТКО не ведут 11 регионов РФ, из-за чего показатели федерального проекта могут быть не достигнуты к 2024 году, а в семи субъектах отставание составляет более квартала. Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, выступая на Невском международном экологическом конгрессе.

"В 11 субъектах не ведется работа по дорожным картам, то есть созданию объектов по утилизации и переработке ТКО, они могут нам "помочь" не достигнуть показателей федерального проекта к 2024 году. Это, в частности, Амурская и Тверская области, республики Тыва, Ингушетия, Хакасия, а также ряд других регионов России. Есть существенные риски в Алтайском крае" - отметил Буцаев.

По словам главы РЭО, более квартала отставание и риск невозможности введения объектов по федеральному проекту к концу 2024 года есть в Омской, Смоленской, Ростовской, Саратовской областях, Красноярском крае, республиках Калмыкия и Коми.

Буцаев также сообщил, что в некоторых регионах работа по дорожным картам идет с опережением, лидерами являются Ленинградская и Нижегородская области.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". Событие соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии подтвердили представители более чем 40 стран.