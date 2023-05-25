В Челябинской области создадут музей каслинского литья

Его разместят в здании XIX века

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Государственный музей каслинского литья в ближайшее время появится на родине этого художественного промысла - в Каслях Челябинской области. Его разместят в здании XIX века, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в четверг во время обращения к депутатам областного законодательного собрания.

"Удивительно, что при такой известности каслинского литья (художественного промысла) в регионе и в самих Каслях никогда не было музея каслинского литья. Я, откровенно говоря, даже не поверил, когда стал интересоваться, и мне никто не смог объяснить, почему так случилось. Мы скоро этот просчет исправим", - сказал губернатор.

По его словам, подход к решению задачи будет комплексным. "Мы приведем в порядок территорию у храма в Каслях, сделаем пешеходную зону у музея, который будет находиться в здании XIX века. И это только первый этап. Далее будем развивать и благоустраивать Касли, как делаем это в Троицке и Верхнеуральске, в других наших городах", - отметил глава региона.

В городе Касли расположен Каслинский завод архитектурно-художественного литья, который был основан в 1746 году. До начала XIX века это было обычное металлургическое предприятие, выпускавшее сортовое железо, в канун войны 1812 года завод стал производить чугунные ядра, гранаты, картечь. Позже ассортимент чугунных изделий продолжил расширяться, чему способствовало развитие техники, рост мастерства работников, повышение качества металла и специфические особенности местных формовочных песков. В 1843 году каслинские мастера приступили к серийному изготовлению художественных изделий, ориентируясь на образцы прославленного Берлинского королевского литейного завода, начали отрабатывать собственные приемы, и уже во второй половине XIX века каслинский промысел сформировался как самобытное направление в отечественной художественной промышленности.

Каслинское литье - народный промысел и художественные изделия из чугуна, произведенные в основном на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли Челябинской области.

В четверг, 25 мая, Текслер выступил с обращением к депутатам Законодательного собрания Челябинской области о результатах деятельности правительства региона за 2022 год.