В очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани скопились 170 грузовиков

За прошедшие сутки тремя паромами в Крым были перевезены 257 автомобилей и 350 пассажиров

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в Крым по состоянию на четверг ожидают 170 грузовиков преимущественно с продуктами питания и товарами первой необходимости. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"С утра 25 мая в очереди на переправу в поселке Ильич находятся 170 транспортных средств. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки тремя паромами в Крым были перевезены 257 автомобилей и 350 пассажиров.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.