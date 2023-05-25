Хабаровская студия "Мечталет" планирует снять мультфильм об адмирале Невельском

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева также отметила, что киностудия плотно сотрудничает с анимационными студиями на Дальнем Востоке

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Хабаровская студия "Мечталет" рассчитывает на поддержку Фонда кино для съемок полнометражного анимационного фильма о русском адмирале и исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском. Об этом сообщила председатель правления Ассоциации анимационного кино, член совета Фонда кино и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Мы, ["Союзмультфильм"], очень плотно сотрудничаем с анимационными студиями в регионе [Дальний Восток]. Основным нашим контактом и партнером в последнее время является студия "Мечталет" из Хабаровска, которая сейчас делает прекрасный новый полнометражный [анимационный] фильм про русского адмирала, исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского. Этот фильм собираются подавать на поддержку в Фонд кино на ближайший конкурс. Мы, конечно, очень поддерживаем, чтобы подобные проекты из региона появлялись, появлялись на большом экране, чтобы история великих людей нашей страны в том числе была передана в анимации", - сказала она в ходе пленарного заседания Российской креативной недели на Дальнем Востоке в четверг.

Слащева также отметила, что в 2022 году "Союзмультфильм" выпустил в том числе полнометражный анимационный фильм "Суворов: Великое путешествие", основанный на швейцарском походе армии под командованием русского полководца Александра Суворова. Она рассказала, что детская аудитория хорошо восприняла мультфильм. "Нам кажется, что эта история (мультфильмы о выдающихся исторических деятелях страны - прим. ТАСС) - то, что нужно обязательно продолжать", - добавила Слащева.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, в этом году она проходит во Владивостоке с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.