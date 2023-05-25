Форум "Креативная неделя" может стать ежегодным на Дальнем Востоке

По мнению директора форума Марины Абрамовой, обсуждать вопросы международной кооперации в ДФО - "самое место"

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Организаторы форума "Креативная неделя - Дальний Восток" рассчитывают на то, что мероприятие станет ежегодным. Об этом заявила журналистам в четверг президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова.

"Мы надеемся, что каждый год будет проходить дальневосточная креативная неделя, раскрывая потенциал международного сотрудничества", - сказала Абрамова.

По ее словам, в Сибири с креативным бизнесом "тяжело говорить" про международную кооперацию, а на Дальнем Востоке - "самое место". "Потому что здесь возникают новые связи - в этом альянсе, который сейчас формируется с нашими партнерскими странами. Мы много будем говорить об этом конкурентоспособном контенте, который может объединить новые альянсы дружественных стран", - сказала Абрамова.

Она напомнила, что первая окружная российская креативная неделя состоялась в Сибири два года назад, кроме того, проводится федеральная - в Москве. "Мы очень надеемся, что международная повестка проявится новыми контрактами в киноотрасли, в анимационной отрасли, для всех, кто занят в архитектуре, урбанистике, компьютерной графике, музыке, IT-сфере", - отметила Абрамова.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.