В Тюменской области намерены трудоустроить на летних каникулах около 18 тыс. школьников

Учащимся предлагают такие вакансии, как курьер, официант, журналист, артист и другие

ТЮМЕНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Около 18 тыс. школьников будут трудоустроены на летних каникулах в Тюменской области, сообщили в Telegram-канале департамента труда и занятости населения региона. Школьникам предлагают поработать курьерами, официантами, журналистами, артистами, на почте, в автомобильной мастерской.

"За три месяца в Тюменской области трудоустроят около 18 тыс. школьников на период летних каникул", - говорится в сообщении. Поработать в отрядах мэра смогут 4,5 тыс. подростков. В департаменте пояснили, что на выбор детям предоставят около 50 направлений деятельности: стать рабочим по благоустройству, журналистом, артистом, работать на почте, в офисе, или автомобильной мастерской.

Более 300 работодателей в регионе создали около 7 тыс. мест для подростков. Узнать подробности можно, позвонив на горячую линию департамента труда и занятости населения. Сейчас на крупнейшем сайте по поиску работы для несовершеннолетних Тюмени открыто около 40 вакансий среди них курьеры, официанты и помощники офисных работников.

Как отмечает начальник отдела трудоустройства Тюменского городского многопрофильного центра Наталья Гурова в этому году к программе трудоустройства школьников присоединились две новые компании. "В этом году присоединились такие компании как: тюменское экологическое объединение "Леспаркхоз" и "Тюменская домостроительная компания". Подросток выбирает вид деятельности, организацию, куда он пойдет, и с ним заключается трудовой договор", - сказала Наталья Гурова.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров поделился тем, как рассчитывается заработная плата для школьников в регионе. "Заработная плата за отработанный период рассчитывается исходя из установленного в Тюменской области минимального размера оплаты труда, это 16 242 рубля. На эту заработную плату начисляется районный коэффициент. Также за счет средств службы занятости выплачивается материальная поддержка. Ее размер - 1 500 рублей в месяц", - рассказал Александр Сидоров.