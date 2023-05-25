В Дальневосточном морском заповеднике открыли первую в РФ морскую подводную экотропу

Средняя продолжительность пребывания на экотропе составляет около пяти часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Первая в России морская подводная экотропа открылась в Дальневосточном морском заповеднике у островов Римского-Корсакова. Об этом объявил глава дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк в ходе X Невского международного экологического конгресса.

"Сегодня мы открыли первую подводную экологическую тропу. Тропа проходит по акватории залива Петра Великого около островов архипелага Римского-Корсакова. Именно в заливе Петра Великого расположен самый южный остров России и отмечено самое высокое биоразнообразие морской акватории", - сказал Бардюк в ходе круглого стола "Экологический туризм: состояние и перспективы". Он принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Бардюк рассказал, что тропа начинается с посещения островов Римского-Корсакова, где гнездится большое количество птиц, в том числе редких. "Но самые главные красоты, конечно, находятся под водой. Тропа состоит из девяти дайв-сайтов различной конфигурации. Они представляют собой пещеры, гроты, отвесные стены, могут использоваться в любую погоду и для любых категорий туристов-дайверов, включая фри-дайверов", - отметил он.

По его словам, особенность этой экотропы в том, что там никогда не проводилось траление, то есть сохранились природные ландшафты с большим подводным биоразнообразием. Вторая ее особенность заключается в том, что в летнее время благодаря южным течениям можно наблюдать удивительные субтропические и тропические виды рыб, такие как тихоокеанский тунец, золотистая корифена, спинорог, рыба фугу и многие другие. Дайверы также могут встретить гигантских осьминогов - самых больших в мире, камчатского краба, ярких голожаберных моллюсков.

Средняя продолжительность пребывания на экотропе составляет около пяти часов. "Все экскурсии проводятся под присмотром опытного дайв-инструктора по соглашению со специализированным дайв-центром", - добавил он. Посещение подводной экотропы будет возможно только при наличии у туриста специальной подготовки и оборудования для погружения.

Дальневосточный морской заповедник основан 24 марта 1978 года. Особо охраняются дальневосточный трепанг, гигантский осьминог, камчатский краб. На острове Фуругельма в южной части заповедника гнездится малая колпица - одна из редчайших птиц России. В 2003 году за выдающиеся результаты по сохранению первозданных природных комплексов заповеднику был присвоен статус биосферного. Он находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда".