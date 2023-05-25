В Удмуртии для части жителей ввели компенсации за проезд по платному мосту через Каму

Льгота предназначена для мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, людей с инвалидностью, несовершеннолетних, беременных, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также участников специальной военной операции

ТАСС, 25 мая. Депутаты Госсовета Удмуртии в четверг на заседании приняли закон о компенсациях за проезд по платному мосту через Каму для нескольких категорий граждан, проживающих в Камбарском районе, которым нужно посетить медучреждения, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

"Документ предусматривает предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Камбарского района Удмуртской Республики, в виде денежной компенсации на возмещение затрат при проезде на платной основе по мостовому переходу через реку Кама в республиканские медицинские организации Удмуртской Республики", - говорится в сообщении.

Так, согласно принятому закону, компенсацию расходов смогут получить мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, люди с инвалидностью, несовершеннолетние, беременные, ветераны и инвалиды боевых действий, а также участники специальной военной операции до получения удостоверения, подтверждающего права ветерана боевых действий.

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 10 км, через Буй - 5 км. Мосты обеспечивают быстрое транспортное сообщение между Удмуртской Республикой, Республикой Башкортостан и Пермским краем. Камбарка располагается на левом берегу Камы.

Ранее сообщалось, что с 1 марта проезд по мосту через Каму будет стоить от 330 рублей до 1 800 рублей, через Буй - от 220 рублей до 1 000 рублей. Проезд сразу по двум мостам - от 550 рублей до 2 800 рублей.