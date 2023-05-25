В Удмуртии после распространения птичьего гриппа разрешили охоту на чаек

При этом охотиться запретили на редкие виды этих птиц

ТАСС, 25 мая. Депутаты Госсовета Удмуртии на заседании в четверг приняли изменения в закон об охотничьих ресурсах, согласно которым теперь в регионе разрешена охота на чаек, за исключением редких видов.

"Указанные виды птиц являются обитателями охотничьих угодий, одновременно являясь на сегодняшний день распространителями вируса птичьего гриппа среди домашних и диких птиц. Решение об отнесении чаек и крачек к охотничьим ресурсам принято во исполнение протокола внеочередного заседания спецкомиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных, которое состоялось 15 мая", - сказал на заседании и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Юрий Долматов.

Он отметил, что охота при этом запрещена на редкие виды этих птиц, которые находятся под угрозой исчезновения или занесены в красные книги Удмуртии и России.

По его словам, отнесение чаек и крачек к охотничьим ресурсам позволит регулировать их численность.

Ранее начальник главного управления ветеринарии Удмуртской Республики Роман Габдрахманов рассказал, что ситуация с распространением птичьего гриппа в регионе напряженная и неординарная. В Красногорском и Кезском районах, в Ижевске и Глазове зафиксировали несколько очагов.