К 300-летию Екатеринбурга в обращение выпустили марку

Тираж составил 135 тыс. экземпляров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. В Екатеринбурге прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 300-летию города. Она вышла в обращение тиражом в 135 тыс. экземпляров, сообщили в пресс-службе администрации города в четверг.

"Традиционно важные события отмечаются еще и выпуском почтовых марок. Я уверен, что эта, посвященная трехсотлетию уральской столицы, станет ценным экземпляром в коллекциях филателистов не только в нашей стране, но и за ее пределами", - цитируют в пресс-службе администрации главу Екатеринбурга Алексея Орлова с уточнением, что марка уже вышла в обращение, ее тираж составил 135 тыс. экземпляров.

На юбилейной марке изображен памятник отцам-основателям уральской столицы Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также панорама современного города. Приобрести ее жители Екатеринбурга смогут в любом крупном почтовом отделении. "Почта России выпустила тысячу специальных конвертов с эмблемой трехсотлетия Екатеринбурга и штемпель первого дня, действительный лишь в течение суток. Сейчас печать находится на екатеринбургском главпочтамте и используется для гашения юбилейных марок. Завтра штемпель утилизируют", - говорится в сообщении.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Ожидается, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.