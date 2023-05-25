В Ярославской области планируют создать центр подготовки добровольцев

Его намерены открыть на базе ДОСААФ

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Центр подготовки добровольцев для участия в специальной военной операции создадут в Ярославской области на базе добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Евраев в рамках встречи с ветеранами боевых действий в зоне СВО.

"От наших бойцов прозвучало предложение сделать в регионе центр военной подготовки. Мы обсудим в правительстве возможность создания такого центра на базе ДОСААФ, чтобы, когда наши ребята отправляются добровольцами на СВО, они уже имели базовую подготовку", - приводит пресс-служба правительства области слова Евраева.

Во время встречи, как проинформировали в пресс-службе, он пообщался с ветеранами СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в местном санатории "Ясные зори". На его базе власти планируют создать реабилитационный центр.

"Будем общаться с ребятами и вместе решать, что еще необходимо добавить, что улучшить. В частности, уже договорились обустроить спортивную площадку на улице, а зимой дополнить физическое восстановление занятиями на лыжах", - пояснил он.

Согласно данным пресс-службы, четыре демобилизованных участника СВО, получивших ранения при выполнении боевых задач, проходят десятидневный курс восстановительного лечения в санатории в рамках выполнения поручения губернатора по созданию системы реабилитации участников специальной военной операции в регионе.

В пресс-службе добавили, что реабилитацию проводят мультидисциплинарные команды, состоящие из врачей различных специальностей, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к лечению каждого пациента.