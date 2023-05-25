Новое научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" выйдет в первый рейс в 2028 году

Судно построят на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, на его создание правительство РФ направит 39,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно (НЭС) "Иван Фролов", которое построят на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, выйдет в первый рейс в 2028 году. Об этом заявил в четверг глава Минприроды России Александр Козлов на Невском международном экологическом конгрессе.

"В этом году мы стартовали со строительством нового научно-экспедиционного судна "Иван Фролов". Это будет "пять в одном": танкер, ледокол, научное, пассажирское и грузовое судно. Его отстроят здесь для нас, в Санкт-Петербурге, на "Адмиралтейских верфях". В первый рейс "Иван Фролов" выйдет в 2028 году", - сказал Козлов.

Как сообщалось ранее, судно должно стать крупнейшим в мире в своем классе. Правительство РФ направит 39,7 млрд рублей на его строительство.

Как сообщила в четверг пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, разработкой судна займется АО "Невское проектно-конструкторское бюро". НЭС "Иван Фролов", названное в честь многолетнего директора Арктического и антарктического НИИ, станет флагманским судном этого института.

"Строительство нового судна - важный и ожидаемый проект, который расширит возможности и повысит эффективность нашей деятельности. Мы видим, что работы по его созданию идут хорошими темпами, и уже в обозримой перспективе НЭС "Иван Фролов" - крупнейшее исследовательское судно в мире - станет флагманом флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института", - прокомментировал ТАСС директор ААНИИ Александр Макаров.

Макаров также ранее сообщал, что Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт рассчитывает получить в свое распоряжение новое научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" в 2028 году.

О судне

Предполагается, что "Иван Фролов" заменит исчерпавшее ресурс судно 1987 года постройки "Академик Федоров". Длина нового судна составит около 165 м, водоизмещение - около 25 тыс. тонн. На его борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и вертолетная площадка. Корпус будущего научно-исследовательского судна будет соответствовать классу Arc7, позволяющему проходить сложные полярные льды без сопровождения ледоколов. На судно планируется установить отечественные запчасти и оборудование. Численность экипажа и спецперсонала составит 240 человек. Судно будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Планируется, что "Иван Фролов" войдет в строй не менее чем на 30 лет.

Иван Евгеньевич Фролов (4 февраля 1949 - 17 декабря 2020) - ученый-географ, океанолог, гляциолог, полярник, член-корреспондент РАН, лауреат премии имени О. Ю. Шмидта. С 1992-го по 2017 год Фролов возглавлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт - старейшее научно-исследовательское учреждение России, проводящее комплексное изучение полярных регионов Земли.

О конгрессе

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". Событие соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии подтвердили представители более чем 40 стран.