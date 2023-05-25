Ледоход на Печоре завершился на несколько дней раньше сроков

Неблагоприятных явлений на реках Ненецкого автономного округа не зафиксировали

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Ледоход на Печоре в Ненецком автономном округе завершился на несколько дней раньше, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Наталья Белихина.

"Ледоход на Печоре завершился на несколько дней раньше среднемноголетних значений. В районе Нарьян-Мара он был в этом году на шесть дней раньше обычных сроков", - сказала Белихина.

Опасных и неблагоприятных явлений на реках НАО не зафиксировали. На реках Усинского бассейна и на Нижней Печоре продолжается рост уровней воды с интенсивностью от 10 см до 165 см в сутки.

Средний многолетний срок вскрытия Печоры в районе Нарьян-Мара - 27 мая. За все время метеонаблюдений самый поздний ледоход в районе города наблюдался 17 июня, самый ранний - 5 мая. В 2023 году ледоход достиг Нарьян-Мара 21 мая.