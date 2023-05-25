В Калмыкии прогнозируют уменьшение площадей расселения саранчи на четверть в 2023 году

На борьбу с вредителем муниципалитеты региона выделили более 2 млн рублей

ЭЛИСТА, 25 мая. /ТАСС/. Площади распространения саранчовых вредителей на сельхозкультурах в Калмыкии, по прогнозам специалистов, уменьшатся в 2023 году на четверть по сравнению с прошлым годом. Благодаря принимаемым мерам они не превысят 50 тыс. га, сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства республики Тимур Гаваев.

"Второй год подряд наблюдаем положительную тенденцию по саранчовым вредителям. В прошлом году мы прогнозировали ее расселение на 75 тыс. га, заселилась она по факту на 56 тыс. га, а в позапрошлом - на 100 тыс. га. В этом году у нас прогноз распространения саранчи на территории региона составляет порядка 50 тыс. га, то есть на четверть меньше 2022 года. Таких результатов в борьбе удается достичь благодаря целому комплексу принимаемых мер", - сказал он.

По словам министра, муниципалитеты заложили на борьбу с саранчой в этом году более 2 млн рублей, запас пестицидов достаточен. Открыта горячая линия, по которой жители региона могут обратиться за помощью. В связи с введением на территории региона бесполетной зоны власти согласовали с министерством обороны вопросы по авиаобработке полей.

"Наибольшие очаги распространения саранчовых прогнозируются на территории Лаганского, Ики-Бурульского, Целинного, Яшкульского и Черноземельского районов. По состоянию на сегодняшний день, обследовано 295 тыс. га сельхозземель, выявлено заселение саранчовыми вредителями с превышением экономического порога вредоносности на площади 1,4 тыс. га, из них 0,6 тыс. га уже обработано", - добавил собеседник агентства.

Калмыкия наряду со Ставропольем, Дагестаном и Астраханской областью является наиболее подверженным саранчовым вредителям регионом.

Саранча - многоядный вредитель, уничтожает сельскохозяйственные культуры и дикорастущие растения. В Калмыкии, где скот пасется на открытых пастбищах, есть риск, что уничтожение травы вредителем приведет к бескормице зимой в степи. Сложная ситуация с саранчой была в республике в 2017 году, тогда ущерб превысил 90 млн рублей.