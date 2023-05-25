В Калининграде в 2023 году откроют центр адаптации мигрантов

Пилотный проект по работе подобных учреждений также реализуют на Кубани, в Пермском крае и Московской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Адаптационный центр для мигрантов из иностранных государств откроется в Калининградской области в 2023 году, сообщил ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в четверг на совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики России. Пилотный проект также реализуют на Кубани, в Пермском крае и Московской области.

"В этом году мы на четырех субъектах пилотных попробуем отработать работу этих адаптационных центров и новых программ. В Северо-Западном Федеральном округе это будет Калининградская область. Также это будут Краснодарский край, Пермский край и Московская область", - сказал Баринов.

Планируется, что в дальнейшем опыт будет масштабироваться на все субъекты Российской Федерации, которые сталкиваются с проблемами по адаптации иностранцев. Как отметил Баринов, созданный по методологии Федерального агентства центр успешно работает в Краснодаре, через него проходит практически 70% мигрантов, которые прибывают в Краснодарский край. "Мы видим эффективность от этой работы: снижается уровень преступности в среде среди иностранных граждан, повышается доля граждан, которые не испытывают негативных качеств к приезжим, и очень позитивные отзывы от работодателей о том, что люди все-таки лучше понимают историю, культуру, традиции нашей страны", - добавил он.

По словам собеседника агентства, разработана типовая модель центра с необходимыми помещениями и сотрудниками. "Это могут быть разные площадки, - сказал он. - Главное, чтобы это были площадки входа в территорию мигрантов". В Калининграде адаптационный центр будет создан на базе центра, который работает с мусульманами. Поскольку большинство мигрантов - это выходцы из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, исповедующие ислам.