В Грозном открыли первый крытый футбольный манеж

Его площадь составила около 10 тыс. кв. м

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Первый полноценный крытый футбольный манеж для проведения круглогодичных тренировочных занятий и спортивных соревнований открыли в Грозном. Он рассчитан на 300 зрительских мест, передает корреспондент ТАСС.

"Это первый крытый футбольный стадион в нашей республике, который позволит проводить тренировочные занятия круглый год. Уверен, что крытый футбольный манеж станет не только новым объектом для профессиональных спортсменов, но и местом, где каждый житель города сможет заняться спортом и поддерживать свое здоровье", - отметил глава региона Рамзан Кадыров в приветственной речи, которую зачитал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

В торжественной церемонии открытия также принял участие заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Он отметил, что открытие спортивных объектов является одной из приоритетных задач.

"Манеж такого вида будет способствовать круглогодичной профессиональной подготовке футболистов различного уровня и воспитанию подрастающего поколения", - сказал он.

Проект реализован в Грозном по федеральной программе "Спорт - норма жизни". Площадь застройки составляет около 10 тыс. кв. м. Здесь предусмотрен тренажерный зал, оборудованный тренажерами, снарядами и спортинвентарем.