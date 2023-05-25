В Пулково автоматизировали систему проведения ежедневного медосмотра

Длительность процедуры сократили с 15 до 2 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты аэропорта Пулково автоматизировали систему проведения ежедневных медосмотров, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту Пулково ежедневно обязательный медицинский осмотр проходят около 400 человек в одном из двух медицинских пунктов, которые расположены в терминале и на базе аэродромного и технического обслуживания. Процедура занимает более 15 минут с учетом перемещения. Благодаря внедрению новых технологий, сотрудники смогут пройти медицинский осмотр за две минуты", - сказал заместитель гендиректора, главный операционный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы Андрей Дробович.

Все лица, которые обязаны проходить медицинский контроль в аэропорту, благодаря новой системе смогут проходить медосмотр дистанционно с помощью специального терминала, затем все показатели отправят медицинскому работнику онлайн. В случае отклонения от нормы, врач может принять решение о недопуске к работе.

Ранее в Пулково создали 12 мобильных бригад по наземному обслуживанию самолетов. Новый продукт стал ответом на тренд на сокращение времени оборота воздушных судов, он позволяет на 40% сократить время обслуживания самолетов и ускорить их оборот.

Кроме того, на 5% увеличили число пунктов регистрации, а также внедрили сервис "Мобильные кассы", который позволяет сократить время обслуживания пассажиров в два раза. Отдельно запустили проект "Мобильные посадочные", позволяющий не печатать посадочные талоны на стойке регистрации и идти на посадку сразу.