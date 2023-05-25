В Петербурге отказались от взимания курортного сбора в 2023 году

По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, в этом году будут проработаны все нормативно-правовые акты и подготовлена инфраструктура, после чего к вопросу о сборе планируется вернуться в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Курортный сбор не будет взиматься в Санкт-Петербурге в 2023 году. В этом году для сбора подготовят всю инфраструктуру и проведут необходимые работы, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"В этом году мы прорабатываем все нормативно-правовые акты, мы посоветовались с участниками туристической индустрии, с работниками, с туроператорами, с гостиницами, с ассоциациями. В принципе, выработали план, который будет наименее безболезненный для участников рынка и отчасти для тех, кто приезжает в город. Нам понятно, что нужно ввести эти нормативно-правовые акты и к взиманию сбора вернуться уже в следующем году. Так что в этом году вся инфраструктура будет подготовлена, вся подготовительная работа будет выполнена, но взиматься курортный сбор не будет", - заявил Пиотровский.

Курортный сбор в городе ранее планировалось ввести в тестовом режиме с 1 августа 2023 года.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по взиманию курортного сбора. Согласно закону, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях эксперимент продлевается до 31 декабря 2024 года включительно. В число регионов, которые смогут взимать курортный сбор, также включены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус.