Глава ХМАО заявила, что в регионе бизнесом занимаются почти 270 тыс. человек

По словам Натальи Комаровой, Сургутский район в 2022 году шестой раз подряд стал лидером рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований региона

БЕЛЫЙ ЯР /Сургутский район/, 26 мая. /ТАСС/. Число занимающихся малым и средним бизнесом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составляет почти 270 тыс. человек, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу. По данным региональных властей, по итогам 2021 года их было 243 тыс.

"В Югре около 270 тыс. югорчан вовлечены в сферу предпринимательской деятельности, как авторы проектов и как те, с кем формируются команды", - сказала Комарова в ходе церемонии открытия форума "День предпринимателя Сургутского района".

По ее словам, Сургутский район в 2022 году шестой раз подряд стал лидером рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований региона. Это связано с тем, что тут работают целенаправленно, системно и четко понимая, какого результата намерены добиться, добавила Комарова.

В свою очередь глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что бизнес в Югре развивается благодаря поддержке региона. Также он поблагодарил бизнес за активное участие. "Площадка сегодняшнего форума предполагает диалог между властью - федеральной, региональной и муниципальной - и бизнесом для поиска оптимальных решений", - уточнил он.

О форуме

Форум "День предпринимателя Сургутского района - 2023" проходит в пятницу в городском поселке Белый Яр Югры. Среди задач - обсуждение внедрения регионального инвестстандарта как новой системы поддержки бизнес-проектов, включая его реализацию на территории муниципальных образований, а также поиск новых идей и решений. Мероприятие станет площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения острых вопросов для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. Сургутский район считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства.

Организаторы форума - администрация Сургутского района при поддержке правительства Югры, "Опоры России" и ТАСС.